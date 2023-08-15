Выяснились новые подробности о смерти Ирины Мирошниченко

Врачи установили причину смерти Ирины Мирошниченко. По мнению специалистов, умерла она в следствие полиорганной недостаточности, наступившей из-за септического шока.

Это было осложнение на фоне тяжелой инфекции, из-за которой ткани практически не пропускали кислород, а артериальное давление критически снижалось. Отмечается, что болезнь могла наступить из-за воспаления внутренней оболочки сердца.

Более того, в головном мозге Мирошниченко была обнаружена опухоль.