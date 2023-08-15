Спустя почти 100 лет вскрылась тайна, почему не хоронят Ленина

Ежегодно практически 13 миллионов российских рублей из государственного бюджета РФ уходит на содержание мумии главного мирового революционера Владимира Ленина. Так почему же его не хоронят? Неужели из исторических соображений? Либо же есть какая-то иная причина?

Еще в 1923 году Иосиф Стали предлагал возвести мавзолей для Ленина. Никто из верхушки советской элиты не рискнул высказываться против такого способа увековечивания памяти вождя. Никто, кроме супруги Ленина - Надежды Крупской. В статье для газеты "Правда" она написала о том, что не нужно делать памятников Ленину, ведь при жизни он был против подобного.

Первые разговоры о том, что тело вождя мирового пролетариата нужно похоронить, звучали еще после развала Советского Союза, но все так и осталось на уровне разговоров. Вопрос же захоронения является в основном юридическим - по бумагам Ленин уже похоронен, так как по российским законам погребение может осуществляться путем предания тела или останков умершего земле. Под землей подразумевается могила или склеп, коим и является мавзолей.