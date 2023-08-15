Садовод со стажем назвал самые лучшие сорта самоплодных яблоневых деревьев

Спартак отличается отменным вкусом с нотками дыни и земляники. Для зимних заготовок отличный вариант. В свежем виде тоже замечательное лакомство.

Богатырь нравится садоводам крупными сладкими яблоками, мякоть ароматная и упругая.

Глостер - очень красивые яркие яблоки малинового цвета. Мякоть сладкая и очень сочная.

Гренни Смит - сорт, устойчивый к морозам и холодам, гипоаллергенный. На вкус яблоки с легкой кислинкой, сочные и крупные.

Байя Мариса - очень вкусные плоды, хороши для употребления в свежем виде и в зимних заготовках.