Эксперты дали советы, как грамотно заготовить семена томатов, перцев, баклажанов

Что может быть надежнее, чем собственные семена? Плюс еще и в том, что это позволит сэкономить деньги. Когда надо приступать к данной операции и как правильно ее провести?

Самое время для выполнения этой задачи - вторая половина августа. Для сбора семян плоды томатов, перцев, баклажанов нужно снять и положить на подоконник для дозаривания.

Когда они дозреют до максимума и размягчатся, нужно выбрать семена вместе с кусочками сока и просушить.

Что касается огурцов, их нужно дозаривать, пока те не покроются сеточкой и также не размягчатся. Потом разрезать вдоль, выпустить семена вместе с мезгой, сбраживать 3-4 дня. После промыть и просушить.