Полезный рецепт от бывалой огородницы для хорошего завязывания помидор

С проблемой малого количества завязей на томатах или полного их отсутствия сталкивался каждый дачник. Как это исправить, чтобы не остаться без урожая, рассказал эксперт.

Берем 10 л воды, добавляем туда чайную ложку борной кислоты. Обрабатываем помидоры для будущего хорошего завязывания плодов.

Если во время цветения завязи плодов не образуются или формируются плохо, это может быть связано с сильной жарой.

Делаем такую обработку: на ведро воды добавляем 5 г порошка. Завязей будет много, урожай соберете богатый.

Кроме того, приведенная подкормка является хорошей профилактикой развития фитофтороза.