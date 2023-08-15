Цветовод со стажем рассказал, чем обработать розовый куст, чтобы были новые побеги и пышные цветы

Чем ярче и пышнее цветут розы, тем больше они радуют своих владельцев. Как повлиять на этот процесс? Совет дает опытный цветовод.

В пяти литрах воды размешиваем столовую ложку соды и пол чайной ложки нашатырного спирта.

Туда же добавляем чайную ложку сульфата магния, небольшое количество тертого хозяйственного мыла.

Таким полезным раствором опрыскиваем розовые кусты. Обрабатываем утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей.

После таких обработок у роз будут активно расти новые побеги и появится много пышных соцветий.