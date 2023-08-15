Треснуло лобовое стекло: одно действие и водитель решит проблему без замены элемента

Однако существует простой трюк, который позволяет отсрочить замену на более длительное время. Суть этого хитрого метода заключается в использовании обычного прозрачного лака для ногтей.
Если аккуратно нанести его на трещину, это может остановить её распространение и предостеречь от дальнейших повреждений. Тем не менее, следует учесть несколько деталей при использовании этого метода.
Прежде всего, следует использовать исключительно бесцветный и прозрачный лак для ногтей, так как цветной лак может оказаться неэффективным и видимым.
Далее, одного слоя недостаточно, стоит нанести несколько тонких слоев, чтобы обеспечить более надёжное покрытие. Однако важно понимать, что это временное решение, а не окончательный ремонт.
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