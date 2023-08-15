Треснуло лобовое стекло: одно действие и водитель решит проблему без замены элемента

14:26 2023-08-15

Когда на переднем стекле автомобиля появляется трещина, идеальным решением было бы немедленно заменить его, так как такое повреждение представляет серьезную угрозу.

Однако существует простой трюк, который позволяет отсрочить замену на более длительное время. Суть этого хитрого метода заключается в использовании обычного прозрачного лака для ногтей.

Если аккуратно нанести его на трещину, это может остановить её распространение и предостеречь от дальнейших повреждений. Тем не менее, следует учесть несколько деталей при использовании этого метода.

Прежде всего, следует использовать исключительно бесцветный и прозрачный лак для ногтей, так как цветной лак может оказаться неэффективным и видимым.

Далее, одного слоя недостаточно, стоит нанести несколько тонких слоев, чтобы обеспечить более надёжное покрытие. Однако важно понимать, что это временное решение, а не окончательный ремонт.

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