Треснуло лобовое стекло: одно действие и водитель решит проблему без замены элемента

Однако существует простой трюк, который позволяет отсрочить замену на более длительное время. Суть этого хитрого метода заключается в использовании обычного прозрачного лака для ногтей.

Если аккуратно нанести его на трещину, это может остановить её распространение и предостеречь от дальнейших повреждений. Тем не менее, следует учесть несколько деталей при использовании этого метода.

Прежде всего, следует использовать исключительно бесцветный и прозрачный лак для ногтей, так как цветной лак может оказаться неэффективным и видимым.

Далее, одного слоя недостаточно, стоит нанести несколько тонких слоев, чтобы обеспечить более надёжное покрытие. Однако важно понимать, что это временное решение, а не окончательный ремонт.