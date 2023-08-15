Полезная кнопка: когда нужно включать рециркуляцию салона автомобиля

Даже опытные автолюбители могут ошибаться в этом вопросе, и часто они просто не используют эту кнопку, не понимая её ценности.

Однако данная опция может значительно повысить комфорт в салоне и обеспечить более приятные условия для пассажиров.

Советы по использованию режима рециркуляции: