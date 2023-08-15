Полезная кнопка: когда нужно включать рециркуляцию салона автомобиля

Даже опытные автолюбители могут ошибаться в этом вопросе, и часто они просто не используют эту кнопку, не понимая её ценности.
Однако данная опция может значительно повысить комфорт в салоне и обеспечить более приятные условия для пассажиров.
Советы по использованию режима рециркуляции:
- Эта функция может быть полезной, когда необходимо изолировать салон от неприятных запахов или дыма извне.
- Рециркуляция воздуха также позволяет быстрее нагреть или охладить салон. В некоторых автомобилях она активируется автоматически вместе с системой климат-контроля и отключается, как только достигнута заданная температура.
- Зимой режим рециркуляции помогает предотвратить запотевание стекол, но его следует отключить, как только достигнут точка росы.
- Полезно использовать этот режим при движении по грунтовым дорогам, чтобы минимизировать попадание пыли в салон.
- Работа рециркуляции также способствует более быстрому прогреву охлаждающей жидкости, ускоряя этот процесс на почти 20%.
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