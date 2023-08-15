Полезная кнопка: когда нужно включать рециркуляцию салона автомобиля

14:50 2023-08-15

Многие водители не знают, как и в каких случаях правильно использовать функцию "рециркуляция воздуха" в салоне автомобиля.

Даже опытные автолюбители могут ошибаться в этом вопросе, и часто они просто не используют эту кнопку, не понимая её ценности.

Однако данная опция может значительно повысить комфорт в салоне и обеспечить более приятные условия для пассажиров. 

Советы по использованию режима рециркуляции:

  1. Эта функция может быть полезной, когда необходимо изолировать салон от неприятных запахов или дыма извне.
  2. Рециркуляция воздуха также позволяет быстрее нагреть или охладить салон. В некоторых автомобилях она активируется автоматически вместе с системой климат-контроля и отключается, как только достигнута заданная температура.
  3. Зимой режим рециркуляции помогает предотвратить запотевание стекол, но его следует отключить, как только достигнут точка росы.
  4. Полезно использовать этот режим при движении по грунтовым дорогам, чтобы минимизировать попадание пыли в салон.
  5. Работа рециркуляции также способствует более быстрому прогреву охлаждающей жидкости, ускоряя этот процесс на почти 20%.

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