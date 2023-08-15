На пенсионера в Полоцке рухнула железобетонная плита

На пенсионера в Полоцке обрушилась железобетонная плита, сообщает Белта со ссылкой на МЧС.

Об инциденте сегодня утром сигнализировала женщина, сообщившая службе спасения о ЧП, которое произошло в заброшенном помещении на территории бывшего мясокомбината.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что ноги, а также часть туловища пострадавшего заблокированы. При этом мужчина был в сознании. Работники МЧС убрали вручную отколовшиеся части бетона и кирпичи, а железобетонную плиту подняли с применением аварийно-спасательного инструмента.

Спасатели извлекли пострадавшего из-под плиты и передали медикам скорой помощи. 64-летний пенсионер госпитализирован.