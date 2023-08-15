Певец Юлиан высмеял Киркорова за увлечение пластическими операциями

Известный российский певец Юлиан заявил, что считает совершенно неуместными пластические операции поп-короля Филиппа Киркорова, сообщает Газета.ру.

Может, Киркорову самому нравится то, что делает, но мне это кажется неуместным, – сказал Юлиан.

По мнению музыканта, можно в душе оставаться молодым, однако не стоит забывать про реальный возраст.

Кроме того, Юлиан подчеркнул, что считает неправильным сотрудничество Филиппа Киркорова с блогерами. Певец добавил, что деятельность подобных звезд нельзя назвать искусством, так как Интернет «развязал руки всем бездарностям».