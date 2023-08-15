Плодоношение овощей в августе запросто можно продлить без всяких затрат

Кто не хочет как можно дольше снимать урожай свежих овощей! И при желании период плодоношения томатов, перцев и других овощей можно продлить. Как это сделать?

Томаты

Нужно удалить все листья до первой кисти. Стебли первых плодов должны остаться голыми. Собирать томаты лучше немного недозрелыми и дозаривать их дома (на подоконнике). Кустам это позволит образовать новые завязи.

За пару недель до уборки урожая надо прекратить поливы.

Перцы и баклажаны

Рекомендуется сразу же снимать выросшие плоды, чтобы не тормозить рост новых. На стеблях перца и баклажана нужно сделать острым ножом продольные разрезы длиной 5-6 см на высоте примерно 15-17 см выше грунта. Вставить туда деревянные зубочистки.

Огурцы

Их собирать надо не реже, чем раз в 2 дня. Поливать умеренно, чтобы влага не была в избытке, но и земля не пересыхала.

Также надо снять часть плетей с опоры и положить на прополотую землю. Нижние листья удалить и присыпать стебель влажной питательной почвой. На нем появятся дополнительные корни, и растение начнет получать питание.

Подкормить огурцы раствором сульфата калия (20 гр. на 10 л воды из расчета на 1 кв.м).

Тыква и дыни

Прищипнуть макушки и удалить все цветки. Когда тыквы и дыни достигнут оптимального размера, нужно удалить все лишние листья и оставить не больше 5 плодов на каждой плети.