Что может спугнуть потенциального покупателя б/у авто: эксперты назвали причины

В основном сделки совершаются на вторичном рынке, где можно найти более выгодные предложения, но есть ряд факторов, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Эксперты поделились причинами, почему люди могут отказаться от покупки подержанного автомобиля.