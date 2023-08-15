Что может спугнуть потенциального покупателя б/у авто: эксперты назвали причины

В основном сделки совершаются на вторичном рынке, где можно найти более выгодные предложения, но есть ряд факторов, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей.
Эксперты поделились причинами, почему люди могут отказаться от покупки подержанного автомобиля.
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Цена часто оказывается неподъемно высокой, и если продавец не готов к торгу, это может отразиться на скорости продажи.
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Многие беспокоятся о том, что пробег может быть намного больше, чем заявлено продавцом, особенно если автомобиль ранее использовался в такси или каршеринге.
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Присутствие коррозии на кузове – еще один фактор, который может отпугнуть покупателя. Восстановление авто с серьезной коррозией может быть дорогим и не всегда оправданным.
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Некоторые покупатели скептически относятся к автомобилям с определенными видами коробок передач, такими как роботизированные или вариаторы, предпочитая автомобили с обычной механической или автоматической коробкой передач.
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Также турбированные малолитражки могут вызывать опасения, так как их двигателям с объемом 1,0 лимитирован ресурс, и это может привести к дорогостоящему ремонту.
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Автомобили, попавшие в аварии, часто вызывают неодобрение у покупателей и могут оказаться вне их интереса.
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