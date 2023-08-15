34-летняя модель OnlyFans из Британии стала бабушкой

Жительница Эдинбурга Рэйчел Макинтайр стала в Великобритании одной из самых молодых бабушек, сообщает Газета.ру.

Модель впервые забеременела в 15 лет, родила через год, и бабушкой стала в 34 года. Женщина проживает в столице Шотландии и утверждает, что нередко, гуляя с дочерью, сталкивается с бурной реакцией людей.

По словам Рэйчел, окружающие обычно считают, что 18-летняя девушка - сестра Макинтайр.

Ее дочь в конце июля родила ребенка, и Рэйчел в соцсети опубликовала фото с внучкой. Поздравляя ее, подписчики были уверены, что это она сама стала матерью.

Макинтайр призналась, что переживала за дочь, узнав, что та забеременела в 17 лет. Женщина пояснила, что знает, насколько трудно быть молодой мамой и трудиться полный рабочий день.

Сейчас британка - лицо OnlyFans, у модели две дочери, младшей из них 10 лет. Недавно Макинтайр сделала подтяжку живота и намерена ради внучки вернуться в тренажерный зал.