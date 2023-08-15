Ошибки водителей, из-за которых облезает лак на кузове автомобиля

Несчастные обстоятельства, из-за которых лак начинает облазить, могут возникнуть даже из-за неправильных действий самих водителей.

Одна из частых причин проблем с лаком – это зимний период, когда автомобили часто сталкиваются с реагентами на дорогах. Для минимизации рисков следует регулярно и качественно мыть машину, используя средства для защиты покрытия.

Сам процесс мойки также играет роль. Важно избегать резких температурных перепадов и правильно сушить автомобиль, предотвращая образование дефектов.

Некачественная сушка может вызвать "паутинку" и впоследствии привести к разрушению лакокрасочного покрытия.

Однако одной из главных причин облазить лака – это недобросовестные кузовные ремонтные работы, особенно с использованием дешевых материалов и нарушением технологий.