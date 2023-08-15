Как долго бензин храниться в баке автомобиля и почему он там «портится»

Однако, когда речь идет о хранении топлива в бензобаке автомобиля, срок сохранения значительно сокращается, и за год его качество может существенно ухудшиться. Причина этого явления заключается в некоторых физических процессах, происходящих с бензином в баке.

В бензине содержится октановое число, которое определяет его качество. Иногда это значение может быть недостаточным для нормальной работы двигателя, и для компенсации этого недостатка в топливо добавляются специальные присадки.

Однако эти присадки могут испаряться при эксплуатации автомобиля, что приводит к снижению октанового числа и, как следствие, ухудшению качества топлива.

Срок хранения бензина в баке зависит от температуры окружающей среды. В зимний период бензин портится медленнее, но летом, особенно при высоких температурах, этот процесс ускоряется.

При холодной погоде топливо может оставаться относительно качественным около 6 месяцев, но при жаре и тепле это время сокращается до максимум 60 дней.