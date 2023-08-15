Простой способ, позволяющий легко убрать жирные пятна на лобовом стекле изнутри

16:46 2023-08-15

Лобовое стекло автомобиля может не только загрязняться снаружи, но и иметь жирные пятна изнутри, что может вызвать блики и затруднить вождение, однако есть легкая хитрость, которая поможет быстро избавиться от этих пятен.

Чтобы успешно убрать жирные загрязнения с внутренней поверхности лобового стекла, спиртосодержащее средство будет великолепным помощником. Это может быть незамерзайка или обычный чистый спирт, который доступен в аптеке.

Процесс прост: нужно нанести спиртосодержащую жидкость на внутреннюю поверхность стекла с использованием вафельного полотенца. Желательно провести эту процедуру вечером, чтобы оценить результат при наличии освещения.

Для проверки эффективности достаточно подсветить стекло фонариком и убедиться, что пятна исчезли.

Однако при использовании спирта необходимо соблюдать некоторые правила безопасности.

Нанося жидкость, следует избегать попадания на кожу и, после завершения процесса, хорошо проветрить салон автомобиля.

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