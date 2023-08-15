Почему нельзя резко тормозить перед ямами: это обязан знать каждый водитель

16:56 2023-08-15

Каждый водитель должен знать, как правильно действовать при обнаружении ямы на дороге.

Оптимальным решением будет объезд, но иногда такая возможность отсутствует. Важно понимать, что резкое торможение перед ямой может негативно повлиять на автомобиль.

Резкое торможение перед ямой вызывает активацию инерции, что приводит к увеличению нагрузки на переднюю часть автомобиля. Колеса сталкиваются с ударом о яму, оказываясь под значительным давлением.

Это может привести к повреждениям шин, дискам и амортизаторам автомобиля, оказавшимся под сильным воздействием.

Чтобы избежать подобных проблем, водителям стоит избегать резкого нажатия на педаль тормоза перед ямой.

Более безопасным и эффективным вариантом будет заранее начать торможение, предостерегая автомобиль от резкой остановки.

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