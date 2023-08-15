Как отполировать автомобиль без полиролей: средство, которое есть у каждого дома

Даже после тщательной мойки машина может не выглядеть так, как хотелось бы. Хотя процесс отполировки может потребовать специальных средств и инструментов, существует простой способ провести отполировку вручную, используя средство из ванной комнаты.

Вместо дорогостоящих полиролей можно воспользоваться обычным кондиционером для волос. Желательно выбрать бальзам с силиконом и ланолином. Создать раствор просто: разведите 100 граммов кондиционера в 10 литрах воды.

Покройте поверхность автомобиля этим раствором, используя мягкую ткань. После высыхания протрите поверхность микрофибровой салфеткой. Результатом будет красивый блеск и более яркий цвет кузова.

Не забудьте учесть несколько важных моментов. Сначала помойте автомобиль, а затем убедитесь, что поверхность свободна от пыли и грязи. Желательно проводить процедуру в тени, чтобы избежать солнечных лучей.