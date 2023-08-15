Как уберечь двери автомобиля от царапин: вот что нужно сделать в гараже

18:15 2023-08-15

Иметь доступ к гаражу - большое преимущество для владельцев автомобилей, не только это уменьшает риск угона, но и предоставляет защиту от погодных условий.

Однако, даже имея гараж, столкнуться с проблемой царапин на дверях машины может быть несложно, особенно если помещение узкое.

Часто двери машины могут задеть стены гаража, даже опытные водители не всегда избежат этого.

Решение этой проблемы может быть простым - установка мягкого материала, например, поролона, на стенах гаража. Это позволит смягчить удар при контакте двери с поверхностью.

Таким образом, водители смогут без опаски широко открывать двери своего автомобиля в гараже, не беспокоясь о возможных царапинах и повреждениях лакокрасочного покрытия.

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