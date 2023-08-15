Немецкие подвалы являются дополнением к жилью

Под названием "Keller" в Германии многие здания имеют подвалы. Каждая квартира имеет свой собственный подвал, даже в многоквартирных домах.

Подвалы обычно подразделяются на небольшие, равные по размеру отдельные помещения, которые могут быть до 15 квадратных метров. Как правило, в подвалах предусмотрено электричество и отопление.

Немецкие жители используют подвалы в соответствии с их назначением, для хранения вещей. Однако некоторые решают воспользоваться потенциалом подвала и преобразуют его в дополнительные комнаты, такие как игровая, мастерская, прачечная, кабинет или место для встреч с друзьями.

Для последнего случая существует даже термин "party-keller", обозначающий специальное пространство, предназначенное для проведения вечеринок и встреч.

Такой подход к использованию подвалов отражает немецкую ориентацию на функциональность и оптимальное использование пространства.

Вместо того, чтобы оставлять подвалы бездействующими и использовать их только для хранения, немецкие жители максимально используют это пространство, чтобы улучшить домашний комфорт и удовлетворить свои потребности.