Что добавить в грунт перед пересадкой и пикировкой томатной рассады: мнение эксперта

Банановые подкормки давно стали популярными у дачников. Оказывается для рассады они вообще незаменимы.

Особенно в период пикировки или перевалки.

Берем несколько свежих банановых шкурок, хорошо промываем, измельчаем ножом.

Потом пласт такой подкормки кладем на слой земли в рассадных емкостях, присыпаем поверх еще слоем земли.

И только после этого высаживаем в тару томатные саженцы.

Шкурки, попадая в землю, будут разлагаться, питательные вещества, образуемые в этом процессе, пойдут рассаде.

Тепло, выделяемое во время перепревания банановых отходов, поможет развиваться корням.

После стресса от пересадки или пикировки рассада с таким питанием быстро приходит в норму.