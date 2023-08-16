Что добавить в грунт перед пересадкой и пикировкой томатной рассады: мнение эксперта

Банановые подкормки давно стали популярными у дачников. Оказывается для рассады они вообще незаменимы.
Особенно в период пикировки или перевалки.
Берем несколько свежих банановых шкурок, хорошо промываем, измельчаем ножом.
Потом пласт такой подкормки кладем на слой земли в рассадных емкостях, присыпаем поверх еще слоем земли.
И только после этого высаживаем в тару томатные саженцы.
Шкурки, попадая в землю, будут разлагаться, питательные вещества, образуемые в этом процессе, пойдут рассаде.
Тепло, выделяемое во время перепревания банановых отходов, поможет развиваться корням.
После стресса от пересадки или пикировки рассада с таким питанием быстро приходит в норму.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__