Профессор Наталья Бехтерева не исключала загробную жизнь

Наталья Бехтерева – выдающийся ученый, нейрофизиолог с мировым именем. Однако и у неё были революционные высказывания, выходящие за грань науки, считает автор канала Глубины психологии на платформе Дзен.

В 1999-м году 75-летняя профессор написала автобиографическую книгу, которая основана на научном анализе некоторых личных фактов и воспоминаний. По мнению исследователя, есть феномены, необъяснимые с точки зрения науки.

Скажем, Бехтерева уверена, что человеческий мозг возник не природным способом.

Мозг – очень прочная структура. Он с огромным количеством избыточности. Я грешна, не могу представить его как результат эволюции, - сказала Наталья Бехтерева

В своей книге она описала реальный случай, каких немало видела за время своей научной деятельности.

Платье в горошек

На одной операции у женщины среднего возраста на несколько минут остановилась сердце. Когда её вернули к жизни, она рассказала про странный сон. Она была дома, когда дочка примеряла платье в горошек. В этот момент зашла соседка и сказала: «Маме бы понравилось платьице».

Как же удивилась дочь, когда ей рассказали про соседку и платье в горошек. Никто другой эту информацию знать не мог.

Таких научно описанных историй в науке много. Бехтерева говорила, что их нельзя отбрасывать, нужно продолжать изучать.

Запах предчувствия

У второго мужа Натальи был сын от предыдущего брака, у него была неустойчива психика. В день, когда пасынок Алик решил поквитаться с жизнью, она перед дверью его квартиры услышала запах, обычно принадлежащий мёртвому человеку.

Это было абсолютное предчувствие, явившееся к ней в виде запаха. Когда вернулась домой, где в квартире был муж (он знал уже, что сына нет), снова почувствовала тот же запах. Муж открыл дверь, потом прилег. Через несколько часов его не стало.

Присутствие в доме

В квартире ученой все время ощущалось чьё-то присутствие. К Бехтеревой пришла коллега, и они одновременно и отчётливо слышали, как некто подходит к шкафу и открывает его.

В другой день обе также слышали, как кто-то заходит в ванную. Они потом с точностью до мелочей описывали и звуки, и происходящее.

На стене спальни Бехтеревой висел портрет мужа. И однажды они с сотрудницей увидели, как по портрету медленно течёт слеза. Потом она резко исчезла. Было и «видение» мужа:

За занавеской на окне стоит банка с водой. Протягиваю за ней руку, отодвигая занавеску, и рассеянно гляжу вниз с третьего этажа во двор-сад.

Прямо на тающем снегу стоит странно одетый человек и смотрит на меня. Я знаю его слишком хорошо, но этого не может быть. Никогда.

Это был ее покойный муж.