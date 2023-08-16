Валентина Талызина назвала Лию Ахеджакову бессовестной и припомнила, как та еще в ГИТИСе была завистливой

Валентина Талызина высказала свое мнение про коллегу по фильму "Ирония судьбы" Лию Ахеджакову, которая критикует Россию.

Наш президент ждал целых 8 лет! Восемь лет он надеялся на другой выход. Пока, наконец, решился! СВО - очень правильное решение, - заявила Валентина Талызина на YouTube-интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Талызина отметила, что "Украина - прекрасная страна! Но так они оболванены". Потому Валентина Илларионовна не согласна с Лией Ахеджаковой, выступающей в поддержку украинского режима и ее президента. Нынешние высказывания коллеги артистку не удивляют.

Мы с ней учились в ГИТИСе. Она жила от меня через комнату. Но уже тогда все время «катила бочку» на соседей: мол, нехорошие, глупые. Это ее характер и зависть, — рассказала Талызина. Все эти уехавшие, критикующие - они бессовестные. Про Лию хочу сказать: она не актриса, она типаж. Как говорят, маленькая собачка до старости щенок.

По словам артистки, Ахеджакова просто понравилась кинорежиссёру Эльдару Рязанову в кинофильме «Ирония судьбы», и быстро «прилипла» к нему, стала другом, вхожим в семью и в кино режиссера.

Талызина припомнила, что Рязанов в своём последнем фильме «Андерсен. Жизнь без любви» пригласил Ахеджакову на роль гадалки, однако в итоге часть с её участием вырезал.