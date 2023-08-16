Дубайский небоскреб ​Burj Khalifa назван самой популярной на планете достопримечательностью

Знаменитый дубайский небоскреб ​Burj Khalifa назван самой популярной достопримечательностью в мире. Его ежегодно посещают около 17 миллионов человек. На втором месте - индийский Taj Mahal, где за год бывает 7,5 миллиона человек. Третье место в этом рейтинге занял Ниагарский водопад

Высота небоскреба - 828 метров. В нем две смотровые площадки: на 124-125-м и на 148-м этажах.

Главный небоскреб Дубая входит в топ-10 зданий Земли с самыми красивыми видами в рейтинге Buildworld. В этом перечне лидирует Эйфелева башня в Париже.

Но это еще не все, чем способен удивить легендарный небоскреб Burj Khalifa. Он также является самой высокой отдельно стоящей конструкцией в мире.

Как уточняют эксперты, строительство Бурдж-Халифа обошлось в 1,5 миллиарда долларов.

При строительстве достопримечательности было использовано 330 тысяч кубометров бетона и 39 тысяч тонн армированной стали.

Внешний фасад здания покрывают 26 000 стеклянных панелей, вырезанных вручную. В Burj Khalifa - самые быстрые лифты, они ездят со скоростью 10 метров в секунду, поднимая пассажиров на смотровую площадку меньше чем за минуту.