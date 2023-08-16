Сын Стивена Сигала Доминик считает Россию «своим домом»

11:21 2023-08-16

Об этом рассказала возлюбленная наследника звезды Голливуда, российская модель Айрин Данилова.

Невеста сына американского артиста Стивена Сигала, российская модель Айрин Данилова рассказала, что наследник звезды Голливуда считает Россию своим домом, сообщает МК.

По словам Даниловой, они почти весь минувший год провели в России, пара здесь чувствует себя очень комфортно. При этом избранница Доминика Сигала уточнила, что возлюбленные рамками лишь одной страны не мыслят, они регулярно путешествуют из-за работы.

Мы, вероятно, люди, которые к одному месту не привязаны, хотя и считаем Российскую Федерацию своим домом, - отметила Данилова.

Девушка при этом добавила, что более полугода с Домиником Сигалом встречалась тайно, еще шесть месяцев - в открытую. Молодые люди за это время вместе посетили Петербург, отдохнули на Алтае. 

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