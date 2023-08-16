Мифы и реальность Бермудского треугольника: какие факты сражают наповал

Бермудский треугольник – одно из наиболее загадочных на планете мест. Этот район расположен между Бермудами, Майами и Пуэрто-Рико.

Какие удивительные факты о Бермудском треугольнике помогут разобраться в мифах и реальности таинственного места?

Исчезнувшие корабли и самолеты

С начала ХХ века в этом районе случилось свыше 50 инцидентов, когда суда и самолеты внезапно исчезали без объяснения. Их пропажи были такими загадочными, что породили много теорий: от похищения инопланетянами до действий сверхъестественных сил.

Одна из самых известных историй - исчезновение здесь эсминца USS Cyclops в 1918-м году. Судно плыло из Бразилии в Балтимор, на его борту было более 300 членов экипажа, но пункта назначения оно не достигло. Сообщений о бедствии либо просьб о помощи не поступало. Обломки корабля также не были найдены.

Другой таинственный случай зафиксирован в 1945 году, когда 5 американских бомбардировщиков типа Avenger в районе Бермудского треугольника улетели на тренировочный полет и бесследно исчезли.

Во время поисковой операции пропал также и самолет-амфибия, отправившийся на поиски пропавших бомбардировщиков.

Географические и метеособенности

Многие ученые считают, что тайны Бермудского треугольника имеют рациональные объяснения. В рамках исследований выдвигались гипотезы, объясняющие мистерию этого района.

Одна из них связана с метеорологическими явлениями. В этом районе крайне суровые погодные условия - внезапные штормы, сильные ветра, волны. Они могут быстро развиться и быть катастрофическими для кораблей и самолетов.

Еще одна гипотеза базируется на действии метановых гидратов, находящихся на дне океана. Они дают вспышки газа, снижающие плотность воды. Корабли из-за этого могут затонуть в результате потери поддержки.

А воздушные суда могут столкнуться с проблемами, если метан попадает в атмосферу и приводит к разрушительным изменениям в химии воздуха.

Компасные аномалии

Они связаны с тем, что магнитное поле Земли здесь находится вблизи географического севера, и это вызывает отклонения стрелки компаса. Но опытные моряки знают об этом явлении и учитывают его при планировании маршрута.

Истории и легенды

Вокруг Бермудского треугольника закручено много мифов и легенд. Один из самых известных мифов - предположение о существовании здесь "Атлантиды" – затерянного континента.

По одной из версий, якобы атланты использовали кристаллы с невероятной энергетикой. И эти кристаллы могли манипулировать пространством и временем, контролировать погоду.

Якобы такие кристаллы и могут быть причиной необычных явлений, происходящих в Бермудском треугольнике.

Но все эти мифы и легенды подтверждения в научных данных и исследованиях не находят. Большинство ученых склоняются к тому, что явления, происходящие в Бермудском треугольнике, объясняются природными причинами и человеческим фактором.