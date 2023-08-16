Умер звезда «Игры престолов» Даррен Кент, он страдал от неизлечимой болезни кожи

11:59 2023-08-16

Актеру было 36 лет. Из-за недуга он выглядел старше своих лет, но никогда не жаловался на самочувствие.

Актер «Игры престолов» Даррен Кент ушел из жизни несколько дней назад. Как сообщает СтарХит, британский артист страдал от неизлечимой кожной болезни, из-за которой выглядел старше своих лет. Недуг развился на старте карьеры Даррена в кино.

Кенту было 36 лет. 

С глубокой грустью должны сообщить, что наш дорогой друг, клиент Даррен Кент скончался в пятницу.

В это трудное время наши мысли и любовь с его семьей. Покойся с миром, друг, — написали коллеги звезды.

Кроме всего прочего, у актера были другие недуги - артрит, остеопороз. Он старался вести активный образ жизни, не жаловался на самочувствие.

На счету Даррена - роли в таких проектах как «Солнечный мальчик», «Зеркала», «Игра престолов», «Подземелья и драконы: Честь среди воров».

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