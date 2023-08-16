Главный палач Освенцима много лет прятался от суда под маской доброго лесника

В 1960 года в глухом лесу недалеко от Гамбурга полиция задержала лесника. Она окружила вагончик и постучала в двери. На крыльцо вышел улыбающийся старик с бородой - Карл Нойман.

А полиции был нужен Рихард Баер, бывший комендант концлагеря Освенцим, ранее считавшийся умершим. От его рук погибли тысячи узников, сообщает автор канала "Путешествия в историю" на платформе Дзен Андрей Журавлев.

Я тут уже давно работаю, никакого Рихарда Баера никогда не видел, - заявил мужчина.

Но ошибки не было. Началась эта история с публикации фото Баера в форме СС в период его комендантства в концлагере Освенцим.

Через пару дней в полицию позвонил бывший узник другого концлагеря. Как выяснилось, он был коллегой Карла Ноймана по лесничеству. По его словам, Нойман и Баер - один и тот же человек.

Полиция начала проверку и выяснила, что официального подтверждения гибели Баера нет, хотя его считали погибшим при авиационном налете американцев.

Кто это вообще такой - Рихард Баер? В 22 года года он начал карьеру военного охранника в концлагере Дахау. Через несколько лет уже служил адъютантом коменданта концлагеря в Нойегамме.

Баер лично участвовал массовых казнях советских военнопленных, и его за это прозвали "банщик". Большие группы военнопленных он под личным конвоем вел в баню, которая оказывалась газовой камерой. Лично участвовал в пуске газа и через специальное окошко с удовольствием наблюдал за пленными внутри камеры.

Он также активно продвигал в концлагере программу "Т4" по уничтожению немецких инвалидов. По словам сослуживцев, он единственный, кто не впадал в депрессию от участия в медицинских опытах, запуске газовых камер, пытках.

Закономерный итог - назначение его комендантом в Освенцим. Когда в январе 1945-го года Красная армия приближалась к Освенциму, Баер приказал устроить "марш смерти".

Он собрал охрану и приказал во время марша "ликвидировать как можно больше заключенных". Почти 60 тысяч заключенных, которые вышли на марш, так никуда и не дошли.

После Освенцима он стал комендантом концлагеря Дора-Миттельбау, где за два месяца казнил порядка 6 тысяч советских военнопленных.

В апреле 1945 года при авианалете американцев преступник с переломом ноги попал в госпиталь. В госпитале узнал о капитуляции Вермахта и бежал. Вместе с женой перебрался на юг, затем устроился на работу в то самое лесничество, где трудился долгие годы.

Купил на черном рынке документы, жил в вагончике, довольствовался маленькой зарплатой и практически не общался с соседями и коллегами. Как заявил позже на допросе, боялся русского или израильского спецназа, потому и уходил надолго в лес.

Было известно, что Баера обвиняют в гибели минимум 15 тысяч узников. Он этого, по сути, не отрицал. Вина Баера была настолько неоспоримой, а жестокость действий не имела границ, что конец этого сюжета должен был быть другим.

Но перед судом один из самых страшных палачей Второй мировой войны так и не предстал. В один из дней пребывания в камере у фашиста просто остановилось сердце.