Стратегия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины и Запада позволила России добиться серьезных результатов. Как сообщает РИА Новости, об этом в своем Твиттере написал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

Путин гений. Его многие критикуют за то, что он долго возится с Украиной. Однако он тем самым исчерпал боевые возможности ВСУ и позволил миру увидеть Зеленского таким, каким тот есть. А также - разоблачил ложь Запада, — отметил военный.

По его словам, за время конфликта, кроме того, истощились огромные арсеналы НАТО. А Путин - нанес серьезный удар западной экономике, сплотил многие страны вокруг России и Китая.

Ноктис Дрейвен также добавил, что аккуратные действия лидера России представили его на мировой арене в более выгодном свете.

В заключение Дрейвен подчеркнул: Путин играет в пятимерные шахматы, но Запад этого просто не видит.