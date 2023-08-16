Камни в протекторе шин: стоит ли их вынимать перед хранением

На первый взгляд, присутствие камней в шинах во время хранения не является серьезной проблемой. Доказательств их негативного влияния на срок службы резины нет, и многие водители не сталкивались с подобными проблемами.

Основные опасения связаны с возможным повреждением резины при попытке извлечения камней. Неудачная попытка может повредить шину, что будет намного более негативным событием, чем сохранение камня в протекторе.

Балансировка и влияние камней С точки зрения балансировки, стоит обратить внимание на крупные камни, которые могут повлиять на результат этой процедуры. Шиномонтажный специалист должен проверить шины на наличие таких камней и удалить их при необходимости.

Однако, важно различать крупные камни от мелкого щебня, который, как правило, не оказывает влияния на качество вождения и результат балансировки. Такие небольшие включения в шинах могут иметь отклонение до 10 граммов, что не заметно для водителя.