3 обязательных шага перед началом поездки: действия, которые многие водители пропускают

Важно помнить, что перед стартом необходимо:
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Осмотреть автомобиль: Перед тем как встать на дорогу, всегда следует провести визуальный осмотр машины. Проверьте наличие возможных повреждений или грязи на поверхностях. Очистите фары, стёкла и зеркала, чтобы обеспечить хорошую видимость. Проверьте состояние колёс и убедитесь, что они не имеют каких-либо внешних предметов. Кроме того, не забудьте о давлении в шинах.
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Прогрейте двигатель: Особенно важно прогревать двигатель в холодное время года, но это также полезно в тёплую погоду после долгого простоя автомобиля. Прогрев мотора позволяет снизить износ двигателя и обеспечивает более плавное и эффективное начало движения.
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Обеспечьте безопасность всех пассажиров: Проверьте, что все пассажиры, включая задние сиденья, пристегнуты ремнями безопасности. Это важная мера, которая гарантирует защиту в случае аварии. Не забывайте обязательно пристегиваться и вы, как водитель.
Соблюдение этих трёх важных шагов перед началом поездки позволит обеспечить максимальную безопасность и комфорт во время движения на дороге.
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