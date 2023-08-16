3 обязательных шага перед началом поездки: действия, которые многие водители пропускают

Важно помнить, что перед стартом необходимо:

Осмотреть автомобиль: Перед тем как встать на дорогу, всегда следует провести визуальный осмотр машины. Проверьте наличие возможных повреждений или грязи на поверхностях. Очистите фары, стёкла и зеркала, чтобы обеспечить хорошую видимость. Проверьте состояние колёс и убедитесь, что они не имеют каких-либо внешних предметов. Кроме того, не забудьте о давлении в шинах.

Прогрейте двигатель: Особенно важно прогревать двигатель в холодное время года, но это также полезно в тёплую погоду после долгого простоя автомобиля. Прогрев мотора позволяет снизить износ двигателя и обеспечивает более плавное и эффективное начало движения.