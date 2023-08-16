Исчезнувшая актриса Юлия Снигирь сделала заявление

Российская актриса Юлия Снигирь на время пропала из поля зрения общественности, не выходила в свет. Артистка даже пропустила премьеру со своим участием «Как звезды». Но через сутки знаменитость все-таки вышла на связь с публикой, сообщает КП.

Юлия Снигирь вместе с мужем Евгением Цыгановым ведут закрытый образ жизни. Одна из наиболее красивых актерских пар очень востребована в кино, но практически не посещает светские мероприятия, не появляется на вечеринках.

Недавно впервые за много месяцев актриса обратилась к поклонникам. Звезда призвала соотечественников вместо цветов учителям на 1-е сентября перевести средства в детский хоспис.

Это не первый такой призыв знаменитости. Раньше звезда сериала «Великая» отмечала: