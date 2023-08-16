Неожиданные грани Амстердама, которые удивят любого

Не каждый знает, но, вопреки расхожему мнению, Амстердам не столица Голландии. Дело в том, что страна Нидерланды - это объединение 12 провинций. Из них две, Южная и Северная Голландии, оставили в мировой истории наибольший след, потому у всех на слуху.

Но столица государства и столица провинции - это два разных понятия. То есть, Амстердам - столица Нидерландов, а не Голландии. А столицы Северной и Южной Голландий - Харлем и Гаага соответственно.

Амстердам столицей Нидерландов официально стал в 1983 году. Хотя его и считали столицей, это не было изначально прописано в Конституции.

Амстердам не зря прозвали «Северной Венецией». Здесь 165 каналов, общая длина которых составляет свыше 500 километров. Соответственно, много и мостов. Их, к слову, даже больше, чем в Венеции: 1 800 мостов.

Кольцо каналов в центре города постройки 17 века не только самый главный туристический магнит. Оно в 2010-м году включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

У столицы Нидерландов есть и свое прозвище - «Мокум». Это название происходит из иврита, оно означает «место» либо «город». В прошлом в еврейском языке города нередко называли по первой букве алфавита. Скажем, Амстердам был Мокум А, Делфт — Мокум Д, Роттердам — Мокум Р.

Так как здесь проживало больше еврейского населения, значение Мокум в конечном итоге закрепилось только за ней, став нарицательным именем.

Амстердам называют еще и городом велосипедов. В столице Нидерландов проживает около 900 000 человек. А велосипедов - более миллиона. Больше половины горожан катаются на велосипедах каждый день, проезжая порядка 2 000 000 километров.