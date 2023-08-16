Овес помогает бороться с раком и многими другими болезнями

Исследователи Бразильского Университета Кампинаса изучили влияние овса и продуктов из него на кишечную микробиоту. Результаты исследования представлены в журнале Nutrients.
Специалисты с 2012 по 2023 годы изучали использование овсяных продуктов и добавок из них в модуляции функции кишечного микробиома.
Эксперты в итоге установили, что овес содержит уникальные фенольные соединения - авенантрамиды, авенаколизаты и авенацины, которые обладают противовоспалительными свойствами.
По словам ученых, это указывает на их способность защитить организм от ишемической болезни сердца, рака толстой кишки и дерматологических проблем. Более того, овес содержит витамин Е, также обладающий антиоксидантными свойствами, что сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Растворимые и нерастворимые волокна, фенольные соединения, которые содержатся в овсе, обеспечивают большой спектр полезных для здоровья свойств.
В этом перечне - снижение уровня холестерина, антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Но для получения убедительных доказательств требуются дальнейшие исследования, – заключили авторы.
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