Овес помогает бороться с раком и многими другими болезнями

Исследователи Бразильского Университета Кампинаса изучили влияние овса и продуктов из него на кишечную микробиоту. Результаты исследования представлены в журнале Nutrients.

Специалисты с 2012 по 2023 годы изучали использование овсяных продуктов и добавок из них в модуляции функции кишечного микробиома.

Эксперты в итоге установили, что овес содержит уникальные фенольные соединения - авенантрамиды, авенаколизаты и авенацины, которые обладают противовоспалительными свойствами.

По словам ученых, это указывает на их способность защитить организм от ишемической болезни сердца, рака толстой кишки и дерматологических проблем. Более того, овес содержит витамин Е, также обладающий антиоксидантными свойствами, что сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.