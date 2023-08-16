3 тонкости опытных водителей: как снизить расход топлива

Однако, если некоторые водители идут на рискованные шаги, чтобы сэкономить, то другие выбирают более безопасные и эффективные методы. Вот три такие хитрости, которыми пользуются опытные водители для уменьшения расхода топлива.

Плавная езда: отказ от резких ускорений и торможений. Резкая смена скорости и рывки на дороге не только опасны, но и способствуют большему расходу топлива. Сохранение плавности движения и умение избегать ям на дороге не только обеспечивают безопасность, но и экономят горючее.

Выбор погоды для поездок: Отказ от поездок при плохой погоде. В дождливую или неблагоприятную погоду стоит предпочесть общественный транспорт. Эти условия могут увеличить расход топлива на 15 процентов. Выбор более подходящего времени для поездок помогает сэкономить топливо.