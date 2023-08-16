Домашний освежитель воздуха для автомобиля: просто, безопасно и бюджетно

Опасные вещества в их составе, слишком насыщенные запахи и высокая цена. Вместо этого, водителям стоит обратить внимание на создание собственного освежителя воздуха для автомобиля своими руками. Это не только позволит сэкономить деньги, но и обеспечить безопасность.

Для этого потребуется небольшая стеклянная емкость с крышкой, которая помещается в подстаканник автомобиля. Прекрасным вариантом будет использование стеклянной баночки от детского пюре. Также понадобится тонкая ткань, через которую воздух сможет проходить, пищевая сода и эфирное масло.

Процесс создания освежителя прост: на дне баночки с отверстиями размещается около 130 граммов соды, к которой добавляются несколько капель эфирного масла. Затем баночку закрывают крышкой с отверстиями и кладут на неё кусок ткани. После этого она ставится в подстаканник автомобиля.

Теперь у водителя есть свой домашний освежитель воздуха, который не только эффективно убережет от неприятных запахов, но и наполнит салон автомобиля приятным ароматом.