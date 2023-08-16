Кибермошенники обокрали могилевчанку более чем на 245 тысяч рублей

17:46 2023-08-16

Неизвестный сообщил 64-летней пенсионерке, что ее признали потерпевшей по уголовному делу. Он посоветовал положить деньги на счет, с которого те исчезли.

Мошенники использовали новую уловку, чтобы обокрасть могилевчанку более, чем на 245 тысяч рублей, сообщает Белта со ссылкой на Следственный комитет.

Якобы от имени сотрудника милиции неизвестный сообщил 64-летней пенсионерке, что ее признали потерпевшей по уголовному делу, потому у нее в доме скоро пройдет обыск. Собеседник рекомендовал женщине для сохранности все домашние сбережения положить на счет - чтобы сбережения не изъяли при обыске.

Могилевчанка копила деньги на квартиру детям. Она испугалась перспективы их потерять и выполнила требования аферистов: открыла карт-счет, куда перевела свыше 245 тысяч рублей.

Потом с "клиентом" связался "представитель банка", который рекомендовал установить на мобильный телефон приложения, якобы защищающие деньги и помогающие отслеживать движения по счету. Пенсионерка выполнила инструкции.

Утром следующего дня своих денег на счету могилевчанка не увидела. Возбуждено уголовное дело.