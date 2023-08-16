Простой способ отмыть руки во время ремонта автомобиля: самодельная моющая паста

Очистка их обычным мылом может быть недостаточно эффективной, особенно если на руках мазут. Чтобы быстро вернуть чистоту коже и продолжить работу, можно использовать специальную моющую пасту.

Не нужно покупать дорогостоящие средства из магазина. Вы можете сделать эту пасту самостоятельно, используя доступные компоненты.

Что вам потребуется:

Хозяйственное мыло. Пищевая сода. Простая вода.

Сначала измельчите хозяйственное мыло с помощью тёрки. Затем смешайте его с пищевой содой в равных пропорциях по объему. Добавьте немного воды в полученную смесь и перемешайте.

Вы получите густую моющую пасту, которая быстро и эффективно справится с грязью на руках.