Простой способ отмыть руки во время ремонта автомобиля: самодельная моющая паста

Очистка их обычным мылом может быть недостаточно эффективной, особенно если на руках мазут. Чтобы быстро вернуть чистоту коже и продолжить работу, можно использовать специальную моющую пасту.
Не нужно покупать дорогостоящие средства из магазина. Вы можете сделать эту пасту самостоятельно, используя доступные компоненты.
Что вам потребуется:
- Хозяйственное мыло.
- Пищевая сода.
- Простая вода.
Сначала измельчите хозяйственное мыло с помощью тёрки. Затем смешайте его с пищевой содой в равных пропорциях по объему. Добавьте немного воды в полученную смесь и перемешайте.
Вы получите густую моющую пасту, которая быстро и эффективно справится с грязью на руках.
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