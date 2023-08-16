Что сделать после покупки подержанного автомобиля: 5 важных действий

Пренебрежение этими шагами может привести к серьезным последствиям. Важно соблюдать следующие процедуры:
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Ознакомление с руководством по эксплуатации Каждая машина сопровождается руководством по эксплуатации. Если оно не было передано от предыдущего владельца, следует запросить или приобрести книжку. Это поможет новому владельцу понять особенности управления и ухода за автомобилем.
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Проверка систем автомобиля Даже если диагностика была проведена до покупки, стоит также осуществить свою проверку. Особенно важно проверить тормозную систему, которая может дать сбой во время эксплуатации.
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Оценка состояния шин Состояние шин следует тщательно оценить. Если покрышки требуют замены, это следует сделать безотлагательно.
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Замена фильтров и жидкостей Рекомендуется заменить фильтры (топливный, масляный, воздушный и др.), а также моторное масло и тормозную жидкость.
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Мойка и уборка салона Автомобиль стоит помыть как снаружи, так и внутри. Это позволит не только вернуть чистоту, но и выявить возможные проблемы с поверхностями.
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