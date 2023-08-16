Что сделать после покупки подержанного автомобиля: 5 важных действий

Пренебрежение этими шагами может привести к серьезным последствиям. Важно соблюдать следующие процедуры:

Ознакомление с руководством по эксплуатации Каждая машина сопровождается руководством по эксплуатации. Если оно не было передано от предыдущего владельца, следует запросить или приобрести книжку. Это поможет новому владельцу понять особенности управления и ухода за автомобилем.

Проверка систем автомобиля Даже если диагностика была проведена до покупки, стоит также осуществить свою проверку. Особенно важно проверить тормозную систему, которая может дать сбой во время эксплуатации.

Оценка состояния шин Состояние шин следует тщательно оценить. Если покрышки требуют замены, это следует сделать безотлагательно.

Замена фильтров и жидкостей Рекомендуется заменить фильтры (топливный, масляный, воздушный и др.), а также моторное масло и тормозную жидкость.