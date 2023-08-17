Дачный эксперт рассказал, как ферментировать листья мяты или мелисы на зиму для вкусного чая

Собрав листья мяты или мелисы, положим их в полиэтиленовом пакете в морозилку на сутки. Замороженный сок растения расширится и выделится наружу.

Замороженные листики мелко нарезаем, помешаем на тарелку и равномерно распределяем. Накрываем листом кондитерской бумаги, кладем под пресс на 4 часа.

Вы заметите изменение и усиление запаха. Это будет сигналом завершения ферментации.

Теперь листики убираем из-под пресса и просушиваем. Сушить будем на поверхности, которая не впитывает сок - на пластике или пергаменте.

Процесс проводим в вентилируемом помещении, лучше на открытом воздухе и без прямых лучей солнца.