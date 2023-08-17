Огородник со стажем рассказал, как вырастить огромный лук без особого труда

Земля, где растет лук, должна быть постоянно рыхлой и воздушной. Заботимся об этом заранее. Перекапывая землю осенью или весной, вносим перегной, слой песка.

Защитите лук от луковой мухи. Этот вредитель может погубить значительную часть урожая. Для борьбы с мухой насыпаем под каждую луковицу при посеве чуточку поваренной соли.

Время от времени "подсаливаем" лук во время роста до середины июня, чтобы мухи не заводились.

Подкормку вносим, когда из земли пробились 2-3 листа. Делаем такой раствор: стакан помета, стакан древесной золы, 30 г суперфосфата - все добавляем в 10 л чистой воды.