Дачник с опытом рассказал, как бороться с фитофторой на томатах обычным фурацилином

08:01 2023-08-17

Все дачники из года в год ведут упорную борьбу с фитофторой, которая может лишить значительной части урожая. Рассказываем, как победить ее фурацилином.

Фурацилин - дешевый доступный препарат, который есть в каждой аптеке. Результат же он дает превосходный.

Десять желтеньких таблеток надо растереть в порошок, всыпать в десятилитровой ведро, наполненное теплой водой. Перемешиваем до полного растворения.

Теперь можно делать обработку помидоров. Первый раз это надо сделать до момента цветения. Второй раз - при появлении завязей.

Последняя обработка требуется в начале осени, когда есть еще зеленые плоды на ветках, но погода уже портится и риск развития фитофторы очень высок.

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