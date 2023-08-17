Дачник с опытом рассказал, как бороться с фитофторой на томатах обычным фурацилином

Фурацилин - дешевый доступный препарат, который есть в каждой аптеке. Результат же он дает превосходный.

Десять желтеньких таблеток надо растереть в порошок, всыпать в десятилитровой ведро, наполненное теплой водой. Перемешиваем до полного растворения.

Теперь можно делать обработку помидоров. Первый раз это надо сделать до момента цветения. Второй раз - при появлении завязей.

Последняя обработка требуется в начале осени, когда есть еще зеленые плоды на ветках, но погода уже портится и риск развития фитофторы очень высок.