Дочь Самойловой и Джигана подхватила лишай на отдыхе в Таиланде

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган были вынуждены свернуть свой отдых в жарком Таиланде на две недели раньше запланированного. В чем причина такого решения, в соцсетях рассказала жена музыканта.

По словам Самойловой, их дочь Майя во время отдыха подцепила лишай. Родителям пришлось в связи с этим посетить больницу и сократить каникулы Тем не менее, отдых оставил у них хорошие впечатления.

Невероятно красивая природа. Но это первый отпуск в жизни, когда поменяли билеты и летим домой на две недели раньше. Но именно эти два дня в море, в природе нам стоили бесконечных походов в госпиталь, — поделилась эмоциями звезда.

За месяц до этого Джиган с женой и семьей отдыхали в Африке, сообщает 5-tv.ru.