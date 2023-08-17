Дочь Самойловой и Джигана подхватила лишай на отдыхе в Таиланде

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган были вынуждены свернуть свой отдых в жарком Таиланде на две недели раньше запланированного. В чем причина такого решения, в соцсетях рассказала жена музыканта.
По словам Самойловой, их дочь Майя во время отдыха подцепила лишай. Родителям пришлось в связи с этим посетить больницу и сократить каникулы Тем не менее, отдых оставил у них хорошие впечатления.
Невероятно красивая природа. Но это первый отпуск в жизни, когда поменяли билеты и летим домой на две недели раньше.
Но именно эти два дня в море, в природе нам стоили бесконечных походов в госпиталь, — поделилась эмоциями звезда.
За месяц до этого Джиган с женой и семьей отдыхали в Африке, сообщает 5-tv.ru.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__