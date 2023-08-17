Бритни Спирс разводится с третьим мужем, в браке они были всего год

Новость о разводе Бритни Спирс и Сэм Асгари разлетелась по СМИ. Вместе пара была год. Но, похоже, браку все-таки конец, сообщает Рeopletalk.ru.

Как уточняет издание, Бритни наняла самого известного голливудского адвоката Лауру Вассер. В списке ее клиентов такие звезды, как Ким Кардашьян, Кевин Костнер, Джони Депп и другие звезды.

Свадьба Бритни и Сэма в прошлом году прошла в кругу близких людей. Но ее посетили Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор, Донателла Версаче и другие звезды.

Брак с Асгари для певицы стал третьим. В 2004-м году певица вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако их брак продлился всего 55 часов.

Потом Спирс вышла замуж за Кевина Федерлайна в 2004-м. В 2007-м они развелись. У экс-супругов двое сыновей: Джейден Джеймс и Шон Престон.