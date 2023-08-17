Этот август начался для Лиззо с разоблачения: Экс-танцовщицы рэперши подали на неё в суд и значительно испортили её репутацию

Неужели Лиззо шеймила девушек за те качества, которые есть и в ней самой? Например, унижала за лишний вес, хотя сама является одной из самых известных селебрити с параметрами plus-size.

«Просто ошеломляет, что Лиззо и её команда менеджеров обращались со своими танцорами так, что это шло вразрез со всем, за что Лиззо выступает публично. В приватной обстановке она стыдит своих танцоров за лишний вес и унижает их способами, которые не просто незаконны, но и абсолютно деморализуют»,

— заявил адвокат Рон Замбрано.

Лиззо всё отрицает и выставляет себя жертвой заговора. Кто прав или виноват, решит суд. А мы уже ни в чём не уверены.

«Эти последние несколько дней были мучительно трудными и крайне разочаровывающими. Моя рабочая этика, мораль и уважение к окружающим были поставлены под сомнение. Мой образ подвергся критике»,

— оправдалась рэперша в соцсетях.