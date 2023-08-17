Более 1200 туристов из России застряли в турецкой Анталье

На курорте в Анталье по причине отмены рейсов авиакомпании Red Wings из России застряли более 1200 туристов из этой страны. Как сообщает МК, об этом заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

По словам дипломата, в последнее время задержки с вылетами участились. Обычно они длятся от часа до трех и в большинстве случаев больших проблем путешественникам не доставляют. Но ситуацию с рейсами Red Wings «можно назвать экстраординарной».

Ерхов подчеркнул, что в связи с отменой вылетов этого перевозчика по техпричинам из турецкой Антальи домой не могут вернуться более 1200 пассажиров. Посол при этом отметил качество обслуживания авиакомпании, разместившей основную часть туристов в отелях и обеспечивших их питанием.

Тем не менее, наши граждане были вынуждены свыше двух суток ждать отправки на родину, — отметил посол России в Анкаре.

Он подчеркнул, что Генконсульство РФ продолжает следить за ситуацией.

Ранее, 14 августа, стало известно о том, что застрявшим в Турции соотечественникам вернуться домой в Россию из Антальи может помочь авиакомпания «Икар».