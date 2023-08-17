Глеб Матвейчук оказался на шаг от смерти

В СМИ появилась тревожная информация, что Глеб Матвейчук попал на операционный стол и был на волоске от смерти. Артист не стал опровергать это сообщение, пишет СтарХит.

Как выяснилось, Матвейчуку удалили зуб мудрости. И после проведенной процедуры звезде резко стало плохо. Звезду экстренно доставили в одну из московских клиник и сделали операцию, длившуюся около трех часов.

Он находился в шаге от смерти. По словам хирурга, который делал операцию, инфекция распространялась так быстро, что от проникновения ее в протоки и потом в мозг Глеба отделяло всего несколько часов, — рассказали в окружении 42-летнего артиста.

Теперь Матвейчук находится на отдыхе. Он заверил, что сейчас нет поводов для беспокойства. Он следует предписаниям доктора, принимает необходимые медикаменты.

Сейчас со мной все в порядке. Я восстанавливаюсь в Абхазии, отдыхаю с малышами. Таблетки пью на завтрак, обед и ужин, - поделился артист.

Поклонники поддержали Глеба, отметив, что переживали за него.