Ученые назвали продукт, способный защитить от ожирения

Ученые-сельскохозяйственники Министерства сельского хозяйства США установили, что микрозелень капусты и зрелое растение могут ограничивать набор веса, оказывая влияние на кишечные бактерии.

Исследователи обнаружили, что микрозелень и взрослая краснокочанная капуста ограничивали у мышей набор веса, хотя грызунов кормили пищей с высоким содержанием жиров.

Тем не менее, содержание питательных веществ культуры со временем менялось, и микрозелень была намного богаче такими веществами как глюкозинолаты. Это азотсодержащие и серосодержащие соединения, способные обеспечить защиту от рака.

Уровни питательных веществ в ряде видов крестоцветных овощей (например, в кудрявой капусте кейле), выше были в незрелых растениях.

Ученые считают: влияние на вес частично может быть связано с изменением в кишечнике животных бактерий. Потребление капусты любого возраста в экспериментах увеличивало разнообразие бактерий в кишечнике.

Но это улучшение более выражено при употреблении микрозелени. Бактериальное разнообразие кишечника обычно связано с лучшим здоровьем, подчеркивают авторы исследовательских работ.