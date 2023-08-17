Брэдли Купер попал в мировой скандал из-за накладного носа при съемках фильма о композиторе Леонарде Бернстайне

Брэдли Купер выступил соавтором сценария, а также режиссером и исполнителем главной роли в биографическом фильме «Маэстро». Лента рассказывает о дирижере и композиторе Леонарде Бернстайне, известном как автор музыки к «Вестсайдской истории», сообщает Супер.ру.

Как только трейлер картины увидел свет, Брэдли раскритиковали за «этнический косплей». Дело в том, что актер решил использовать накладной нос, чтобы стать более похожим на исторический прототип. Но эти старания оценили не все.

К примеру, едкой критикой разразилась актриса Трейси-Энн Оберманн из Британии.

Брэдли Куперу без единого протеза удалось сыграть человека-слона, тогда он должен был суметь без него сыграть еврея, - написала артистка в своем блоге.

Непримиримую позицию также занял критик The Hollywood Reporter Дэниел Файнбер.

Но Куперу повезло: неизвестно, как закончился бы этот скандал, если бы не наследники Бернстайна. Их протез носа совсем не смутил. Дети композитора - Джейми, Александр и Нина - выступили в защиту звезды. Они опубликовали общее заявление: