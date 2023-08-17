Дожившая до 122 года француженка Жанна Кальман попала в Книгу рекордов Гиннеса

Француженка Жанна Кальман известна тем, что дожила до 122 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Секреты долголетия у женщины были просты: больше радоваться, заниматься спортом, есть шоколад. И - никакой работы.

Жанна Кальман родилась еще в 19-м веке в городке Арль. Ее родители были зажиточными людьми, потому наследница не нуждалась. Но в 13 лет Жанна пошла работать в местную лавку. Однажды ее посетил сам Ван Гог, но девушка отказалась обслуживать легендарного мастера: тот был пьян и неопрятен.

Работа в юности оказалась единственным трудовым опытом Жанны. Позже Кальман вышла замуж за троюродного брата. Фернан был богат, потому Жанна решила, что посвятит себя дому - созданию уюта, быта. И будет просто наслаждаться жизнью.

Жанна много времени посвящала спорту: теннису, плаванию, катанию на велосипеде. Но были и вредные увлечения: Жанна обожала шоколад, пасту, калорийные блюда.

Жанна никогда не завтракала, но позволяла себе чашку - две кофе на завтрак. На обед предпочитала тушеную говядину. Она также съедала почти килограмм шоколада в неделю.

Жанна шутила, что у нее также есть зависимость от сигарет, красного вина, шоколада и оливкового масла.